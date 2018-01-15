Акции перепрыгнули кризис

Благодаря ценам на нефть и притоку иностранного капитала на российский фондовый рынок индекс РТС подскочил до максимума с 2014 года, после которого в экономике начался спад

Ралли

В пятницу индекс РТС обновил 40-месячный максимум, а индекс Мосбиржи не дотянул менее 1,5% до максимального значения в истории. Неделя, подсчитал «Коммерсант», в принципе была очень результативной для российских акций. Так, индекс РТС вырос по сравнению с закрытием прошлой пятницы на 3,38% до 1 261,07 пунктов, а индекс Мосбиржи прибавил 2,49% и достиг 2 262,38 пункта. Для первого из них это наивысшие значения с сентября 2014 года, а для второго — с января прошлого года.

По сравнению с последними значениями 2017 года индекс РТС прибавил за две неполные торговые недели уже 9,24%. Индекс Мосбиржи вырос чуть меньше (на 7,24%), но теперь его отделяет от исторического максимума, зафиксированного чуть более года назад, лишь 1,4%. Рост, в первую очередь, объясняется тем, что нефти цена brent в четверг впервые с декабря 2014 года преодолевала уровень 70 долларов за баррель.

Вырос и интерес иностранных инвесторов к российским активам: по данным БКС, за неделю с 4 по 10 января нерезиденты вложили в российские акции 390 млн долларов. З две недели – 430 млн долларов. Крупнейший биржевой фонд США, специализирующийся на РФ, VanEck Vectors Russia ETF, - фиксирует приток средств от клиентов каждый день, начиная с 4 января. Поступления за 6 дней полностью компенсировал отток за предыдущие 1,5 месяца. В фонд iShares MSCI Russia Capped ETF клиенты вложили 18 млн долларов новых средств. C учетом фондов облигаций на рынок пришло 670 млн долларов за две недели.

Нефть игнорирует сланцевою добычу

Да, признает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, ситуация сложилась действительно уникальная: индекс РТС растет семь сессий подряд, показывая зеленые «свечи» по итогам каждой торговой сессии с начала нового года. Кроме общего раллирования, существенный импульс роста индексу дает «Лукойл»: 12 января компанией было принято решение о погашении казначейских акций, которые составляют 11.7% от всех бумаг общества, и направлении на эти цели 2-3 млрд долларов в течение 5 лет.

Такая новость, отмечает эксперт , всегда позитивна для акций публичной компании, потому что, после погашения казначейских, прибыль компании будет распределяться на меньшее число акций, акционеры получат больше. А доля акций «Лукойла» в индексе РТС составляет около 14-15%, это одна из трех самых крупных бумаг в индексе, остальные две – «Газпром» и Сбербанк. Даже с учетом того, что бумаги «Лукойла» находятся на историческом максимуме, им есть куда расти.

Нефть Brent вплотную приблизилась к цене 70 долларов за баррель, и тут, рассказывает Алексей Антонов, интересен тот факт, что делает она это на фоне увеличения числа активных буровых установок в США. То есть инвесторы как бы игнорируют тот факт, что предложение нефти может через некоторое время вырасти и продолжают толкать котировки вверх. Возможно, считает аналитик, причина для этого заключается в ослаблении доллара: индекс доллара США к другим шести валютам упал до значений января 2015 года, и получается, что слова Дональда Трампа о «сильном долларе» пока не очень оправдываются.

Соответственно, при слабом долларе и цена нефти, измеряемая в долларах, выше, а это помогает бумагам российских компаний карабкаться наверх. На этом фоне укрепляется рубль, и, похоже, эта ситуация не устраивает даже Минфин, который начиная с сегодня должен начать закупать валюту на 15 млрд рублей в день. «Посмотрим, повлияют ли эти интервенции на курс, но для граждан и организаций это однозначно хороший шанс для покупки доллара для сбережений по выгодному курсу», – говорит Алексей Антонов. Он напоминает, что сам Минфин ожидает более высокий курс доллара в следующие несколько лет: в 2017–2020 годах средний номинальный курс министерство ожидает на уровне 64,8 руб., в следующие пять лет — 71,5 руб., в 2026–2030 годах — 77,1 руб. То есть явно выше, чем сегодня, и неоднократные девальвации рубля в прошлом в этом убеждают.

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к максимумам конца 2016 - начала 2017, и, считает Алексей Антонов, скорее всего, будет корректироваться. За ним начнет корректироваться и индекс РТС, который прошел выше максимумов только на фоне укрепляющегося рубля. Инвесторам можно рекомендовать сокращать длинные позиции или оставаться вне рынка.

Доллар — удар в спину

Что же касается конкретно валютного сегмента, то, по словам старшего аналитика «Альпари» Анна Бодровой, основных триггеров наблюдаемых рыночных колебаний сейчас два: нефть и доллар. «Черное золото дорожает полгода, цены закономерно реагируют на спокойную геополитическую ситуацию в мире, снижение уровня запасов нефти в США и сокращение численности буровых установок там же. Доллар попал под давление не так давно, но ситуация здесь развивается слишком быстро. Пара евро/доллар находится сейчас на максимумах с декабря 2014 года и торгуется по 1,22.

Рынок не верит в «американца», хотя вся публикуемая по США статистика смотрится вполне благополучной. Инвесторы уверены, что в этом году Федрезерв будет повышать ставку медленнее, чем обещал прежде, и это буквальным образом бьет доллар в спину. В результате доллар слабеет, нефть дорожает, и рынки капитала движутся в русле ралли. Как долго это продлится, оценить невозможно, констатирует аналитик. С одной стороны, уже сейчас индексы перекуплены и нуждаются в коррекции. С другой, пока поводов откатиться вниз не появится, росту ничто не препятствует. Это может продолжаться и неделю, и месяц.

Прогнозы экспертов по курсу доллара и другим валютам на 2018 год: Валютный расклад