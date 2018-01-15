Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.01.2018

США стали «чистыми экспортерами газа» впервые за 60 лет

«Expert Online» 2018

Чистый экспорт природного газа по итогам 2017-го приблизился к отметке в 0,4 миллиарда кубических футов (11 миллионов кубометров в сутки), что позволило Америке впервые с 1957 года ликвидировать торговый дисбаланс по результатам экспорта СПГ в минувшем году. Достичь результата удалось благодаря увеличению объемов экспорта СПГ, а также поставок топлива в Мексику, сообщает сайт eadaily.

Сегодня в США функционирует один экспортный терминал сжиженного природного газа (СПГ) Sabine Pass в Луизиане, однако, в 2018 году в строй войдут еще два газовых терминала. Также ожидается рост поставок по трубопроводу в Мексику. По мнению экспертов, в ближайшие три года рост поставок СПГ из Америки приведет «к фундаментальным изменениям на мировом рынке СПГ».

СПГ новости: На Балтийском море запущен паром, использующий в качестве топлива сжиженный природный газ (СПГ)

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США
      Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США
    2. Курс доллара перешел к глобальному падению
      Курс доллара перешел к глобальному падению
    3. Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США
      Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США