США стали «чистыми экспортерами газа» впервые за 60 лет

Чистый экспорт природного газа по итогам 2017-го приблизился к отметке в 0,4 миллиарда кубических футов (11 миллионов кубометров в сутки), что позволило Америке впервые с 1957 года ликвидировать торговый дисбаланс по результатам экспорта СПГ в минувшем году. Достичь результата удалось благодаря увеличению объемов экспорта СПГ, а также поставок топлива в Мексику, сообщает сайт eadaily.

Сегодня в США функционирует один экспортный терминал сжиженного природного газа (СПГ) Sabine Pass в Луизиане, однако, в 2018 году в строй войдут еще два газовых терминала. Также ожидается рост поставок по трубопроводу в Мексику. По мнению экспертов, в ближайшие три года рост поставок СПГ из Америки приведет «к фундаментальным изменениям на мировом рынке СПГ».

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