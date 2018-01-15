Европа готовится признать 9 мая праздником и объявить выходным днем

9 мая станет для стран Евросоюза государственным праздником и выходным днем. Подобную рекомендацию Европарламента одобрили депутаты большинством голосов на последней сессии 12 декабря 2017 года, сообщают «Известия». За принятие резолюции проголосовало 430 парламентариев, что является абсолютным большинством.

Объявить 9 мая праздником предлагается для укрепления «чувства принадлежности к европейской семье». Документ уже разослан правительствам и национальным парламентам стран Евросоюза, а также направлен Европейской комиссии, Совету ЕС и уполномоченному по правам человека объединения.

Как заявил евродепутат Томаш Здэховски, теперь каждой стране ЕС предстоит решить данный вопрос для себя.

«Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы»,- сообщил «Известиям» Здэховски.

Некоторые европейские страны уже откликнулись на предложение, сообщает издание.

Латвия подготовила документ «за» новый государственный праздник и начала проведение массовых мероприятий в поддержку инициативы Европарламента. Как рассказал правозащитник этой страны Янис Кузинс, «этот день для многих европейцев всегда был и остается днем почитания памяти советских солдат». Аналогичные мероприятия поддержи уже проходят в Чехии и Словакии, где захоронено более 63 тысяч советских воинов.

«Сделать 9 мая выходным днем — абсолютно правильный шаг. Каждый житель потом уже сможет выбрать — праздновать евроинтеграцию или победу над нацизмом», — резюмировал Янис Кузинс.

Напомним, что победу над фашизмом жители Европы традиционно отмечают 8 мая, а на следующий день празднуют День Европы, как память о создании Европейского объединения угля и стали, который стал первым шагом на пути к ЕС. Но несмотря на это, опросы показывают , что многие европейцы победу во Второй мировой войне отмечают по российскому образцу, 9 мая. Признание этого дня праздничным поможет, по мнению депутатов Европарламента, достичь определенного баланса в обществе.