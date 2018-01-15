Восемь лет спустя

В этом году из Польши будут активно напоминать, что в числе многочисленных претензий к России у нашей стране-соседке бытует еще одна. Она связана с унесшей жизни 96 человек, в числе которых – президент Польши Лех Качиньский, катастрофой самолета Ту-154 под Смоленском, которая произошла в 2010 году. Нет, новые принципиально меняющие ее оценку факты не открылись. Просто в Польше обостряется внутриполитическая борьба, в которой сполна будет разыграна «российская карта».

К апрелю, восьмой годовщине катастрофы, польская правительственная комиссия по повторному расследованию трагедии Ту-154 над Смоленском должна представить свой отчет. Чтобы сказать, что там будет написано, не надо быть провидцем. Комиссию возглавил бывший министр обороны Антоний Мачеревич. А он чуть ли не все эти восемь лет твердит, что Качиньского взорвали по приказу Москвы.

Собственно, то, что версия взрыва будет приоритетной, комиссия уже заявила. Ее нисколько не смущает ни несоответствие с выводами Межгосударственного авиационного комитета (МАК), следов теракта не обнаружившего, ни предельная ясность обстоятельств трагедии, совершенно не оставляющая места для конспирологических выводов.

Как погиб самолет

Рано утром 10 апреля 2010 года самолет, на котором находились польский президент Лех Качиньский, его жена, представительная делегация в составе общественных деятелей, политиков, а заодно и почти всё командование вооруженных сил страны, летел в Смоленск на траурные мероприятия, посвященные годовщине Катынского расстрела. Были сложные метеоусловия, стоял туман. Однако вариант посадки на запасной аэродром экипаж отверг. Судя по опубликованной расшифровке «черного ящика», сделано это было под давлением кого-то из пассажиров, находившихся в кабине пилота: подозрение падает то на командующего ВВС Анджея Бласика, то на шефа протокола МИД Мариуша Казану.

Пассажиры, возможно, находились в не очень благоприятствующем трезвым выводам настроении (реплики «Пива будешь?» и «Выпьешь?» с однозначным ответом «Да» записью зафиксированы) и, теоретически, не исключено, что действовали по собственной инициативе. Впрочем, потребовать посадки вполне мог и сам президент: такой поступок был бы в его характере. Уход на запасной аэродром мог бы привести к опозданию на траурные мероприятия, где, получается, вместо Качиньского главным представителем Польша окажется его оппонент и недруг премьер-министр Дональд Туск.

Будь командиром самолета более опытный пилот, 96 человек, вероятно, остались бы живы. Однако, к сожалению, пилот, 35-летний Аркадиуш Протасюк налетал лишь 3500 часов, из них в должности командира на достаточно трудном для пилотирования Ту-154 – около 500. То есть был почти новичком, непонятно каким образом допущенным до пилотирования «борта номер один». Протасюк, не решившись ослушаться, пошел на посадку в сложных метеоусловиях и допустил, увы, типичную в подобных обстоятельствах ошибку, которая и привела к гибели самолета.

Все эти выводы, содержащиеся в расследовании МАК, подтверждены опубликованными расшифровками «черного ящика». Каких бы то ни было признаков, хоть косвенно свидетельствующих о взрывах бомб на президентском самолете, там нет. Во всяком случае, их не предоставила и правящая ныне в Польше партия «Право и справедливость».

А любым доказательствам «российского следа» в смоленской трагедии она была бы очень рада. Обвинения в адрес нашей страны и польских оппонентов «Права и справедливости» (того же Туска) в совместном заговоре против Леха Качиньского за прошедшие восемь лет стали привычной частью политического репертуара этой партии. Естественно, эти обвинения особенно часто поминаются перед выборами. Так произошло и в этом году.

Предвыборный год

В ноябре 2018 года в Польше пройдут муниципальные выборы. Для будущего страны они окажутся знаковыми. Выбирать местные органы власти поляки станут в условиях судебной и избирательной реформ, проводимых по инициативе «Права и справедливости». Обе дают партии и президенту Анджею Дуде большие преимущества над противниками.

Мало того, что судебная система подпадает под их подчинение, так еще и 7 из 9 членов Государственной избирательной комиссии будут избираться сеймом – читай, парламентским большинством. Как показали недавние масштабные акции протеста, мягко говоря, не вся Польша в восторге от этой реформаторской деятельности, поляки не горят желанием оказаться под полной властью Дуды и его сторонников. О недовольстве Евросоюза и говорить нечего: там дело дошло до угроз санкций.

Значит, этот политический год для Польши будет жарким. Предстоит борьба, в которой - как, очевидно, уверен Дуда - следует использовать любой ресурс – в том числе, тень погибшего президента.