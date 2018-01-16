Минздрав подготовил список «вредных продуктов» для стратегии ЗОЖ

В новой стратегии Министерства здравоохранения РФ на период до 2025 года по формированию у населения здорового образа жизни сохранилось разделение продуктов питания на «вредные» и «полезные» продукты, несмотря на протесты производителей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.

Ранее министерство обещало убрать данное разделение. Документ планируется согласовать до 22 января.

К категории «вредных» продуктов ведомство отнесло напитки с высоким процентом содержания подсластителей, переработанные мясопродукты, продукты с повышенным содержанием соли. Минздрав даже предлагает установить акцизы на сладкие напитки и продукты с чрезмерным содержанием соли. Делается это, чтобы подтолкнуть производителей нездоровой продукции к изменению состава продуктов в сторону более полезного, а также вытеснить с рынка вредные для здоровья продукты с избыточным содержанием насыщенных жиров, соли и сахара.

Также в числе предложений запрет на рекламу подобного вида продуктов, а также введение маркировки, ориентированной на болей здоровый режим питания.

Сами производители сочли намерения Минздрава дискриминацией, в частности Президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков считает, что продукция разделена на категории «вредные» и «полезные» по неясным критериям.

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