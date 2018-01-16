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Москва, 16.01.2018

Расходы на «Северный поток-2» будут увеличены

«Expert Online» 2018

Корпорация «Газпром» намерена увеличить инвестиции в строительство газопровода «Северный поток-2». В 2018 году они составят 114,5 млрд рублей.

Дополнительные средства потребуются для расширения мощностей ГТС, также в первоначальный проект строительства не включались средства на объекты Единой системы газоснабжения России, передает РБК

В частности, компания намерена вложить дополнительно 98,8 млрд руб. в развитие газотранспортных мощностей Северо –Запада.  На ГТС участка «Грязовец — КС Славянская», будет направлено 53,7 млрд руб., на строительство компрессорных станций — 45,1 млрд руб.

«Газпром» в 2018 году планирует инвестировать в строительство «Северного потока — 2» 114,5 млрд рублей, в расширение мощностей газотранспортной сети (ГТС) на территории России для поставок газа в экспортный газопровод — 98,8 млрд рублей», — говорится в материалах корпорации.

Таким образом, вложения превосходят расходы прошлого года на 11,8%. В 2017 году инвестиции в проект составили 102,4 млрд руб.

Развитие мощностей предназначено в том числе и для подачи газа жителям Северо-Западного региона через который пролегает трубопровод.

«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ на северо-западе страны предназначено для обеспечения дополнительных поставок газа потребителям этого региона и на экспорт. В частности, для подачи газа в «Северный поток-2», —  цитирует РБК тексте сообщения.

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