Российскую курятину признали опасной для жизни

В российской курятине обнаружены следы инъекций соляного раствора, а также антибиотики и опасные бактерии.

К таким результатам пришли специалисты некоммерческой организации «Росконтроль», которые проверили продукцию самых популярных брендов, выпускающих на рынок бёдра цыплят-бройлеров, передаёт сайт газеты «МК».

По данным издания, в четырёх из шести образцах эксперты выявили недопустимое количество микроорганизмов, при этом в ряде случае речь шла о 20-30-кратном превышении допустимых нормативов.

При этом в организации убеждены, что это свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологии изготовления, а также сроков хранения и реализации продукции. Кроме того, не соблюдаются нормы температурного режима.

Также сообщается, что в продукции одного из производителей нашли бактерию листерию, которая наряду с сальмонеллой, может вызвать тяжелые инфекционные заболевания, а они уже в свою очередь могут привести, в том числе, и к поражению нервной системы.

Помимо этого, целый ряд производителей с большой долей вероятности использовал инъекции соляного раствора для увеличения массы продукта, другие образцы имели неприятный запах и были плохо обескровлены. Практически во всех образцах обнаружено меньше белка, чем было заявлено производителями.