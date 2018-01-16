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Москва, 17.01.2018

Россия может выступить на Олимпиаде-2018 под флагом СССР

«Expert Online» 2018

Спортсмены из России, которым решением Международного олимпийского комитета (МОК) запрещено использовать на предстоящих Зимних Олимпийских играх-2018 символику своей страны, могут выступить в Пхёнчхане под советским флагом и гимном.

Соответствующий вопрос будет решаться специальной комиссией (МОК), передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что в связи с запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи Интернета предложили приехать нашим олимпийцам на Игры-2018 с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

Как уточнили в пресс-службе МОК, все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. При в этом отмечается, что МОК в ближайшее время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года.

Накануне сообщалось, что Россия готовится ввести санкции против некоторых функционеров WADA после завершения Олимпиады в Южной Корее. В настоящее время идёт согласование возможных санкций, которые будут применены к конкретным персонам.

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