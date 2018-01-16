Что выросло, то выросло

Рост не угнался за прогнозами

Минэкономразвития опубликовало ежемесячный обзор ситуации в экономике РФ: в ноябре, по последним доступным данным, ВВП страны сократился на 0,3 % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в основном за счет отрицательной динамика промпроизводства (-1,2 п.п., или 3,6 % год к году). А остановился индекс промышленного производства месяцем ранее.

Снижение локализовано в металлургии и производстве прочих транспортных средств. В декабре, как указывают в министерстве, произошла «нормализация производственной активности».

На 2018-й год МЭР обещает ускорение темпов экономического роста, которые однако не превысят 2 %, профицитного на уровне 1% ВВП бюджета и прироста Фонда национального благосостояния на 50 млрд долл.

Ожидания компаний относительно спроса на их продукцию и услуги не оправдались, в результате чего они избавлялись от накопленных запасов не увеличивая выпуск, говорит старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Отсюда и низкий уровень инвестиций в обрабатывающем секторе, которые за девять месяцев снизились на 3,2%, относительно аналогичного периода прошлого года. А без существенных инвестиций сложно ожидать роста промышленного производства и ВВП. Рост инвестиций может произойти в 2018 года за счет снижения стоимости кредитов, считает он.

При этом, по статистике за последние месяцы мы можем увидеть стагнацию потребления, объяснимую отсутствием существенного роста реально располагаемых доходов. Рост потребления за счет потребительских кредитов частично исчерпал себя, считает аналитик. В наступившем году рост номинальных зарплат, по его оценке, должен составить порядка 8 – 10%, на фоне низкой безработицы и восстановления экономики.

В целом рост заработной платы и позитивная динамика в потреблении и сфере услуг, рост промышленного производства и продолжение роста АПК в сумме позволит ВВП страны вырасти в пределах 2 – 2,2% по итогам 2018 года, рассчитывает Богдан Зварич.

Страшно отстать

Удивительно, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, что замедление темпов ее роста происходит на фоне роста цен на нефть: еще вчера на мировом рынке за баррель Brent давали целых 70 долларов. Вообще же, уверен эксперт, говорить о росте экономики, измеряя рост ВВП за последний год — это такой хитрый статистический прием, который позволяет увести внимание от более масштабных показателей, например, от того, насколько вырос ВВП за последние пять лет.

Для сравнения: за период 2013-2017 гг. ВВП Китая вырос на 35,5%. США — на 10,8%. А российский ВВП — всего на 1,3%. На таком фоне рост в этом году на 2% или на 1,8% не является принципиальным. Принципиально то, считает Илья Жарский, что кризис отбросил всех граждан лет на 5-10 назад. Он также обращает внимание на угрозу технологического отставания от развитых стран в результате технологических санкций, которое за пятилетку может стать необратимой. «Необратимость» в данном случае это, конечно, метафора, преодолевались и не такие отставания, взять пример стран Восточной Азии. Но и то правда, зачем оставать, чтобы потом тащить себя из болота за волосы?

В этой ситуации власти могли бы направить сверхдоходы от продажи нефти на инфраструктурные проекты, подобные Керченскому мосту, которые создавали бы в экономике спрос на материалы, квалифицированную рабочую силу, стимулировали бы развитие отдаленных регионов, считает эксперт. Это, уверен Илья Жарский, требуется делать вместо того, чтобы направлять эти средства в Фонд национального благосостояния, который аккумулирует долларовую ликвидность и тратит ее на финансирование текущего дефицита бюджета.

Интересным ходом, по его мнению, могла бы стать либерализация налогового законодательства и вообще упрощение регулирования для малого и среднего бизнеса, что сначала привело бы к сокращению налоговых поступлений, а затем к их росту, через 2-3 года. Период сокращения можно было бы пережить на средства, аккумулированные в ФНБ. Насколько можно понять аналитика, Фонд стал бы в таком случае демпфером при переходе от старой к новой экономике, в которой он был бы уже лишним.

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