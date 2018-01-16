Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 16.01.2018

Власти рассказали о состоянии пострадавших во время инцидента в пермской школе

«Expert Online» 2018

Состояние пострадавших детей во время драки двух 16-летних подростков с применение холодного оружия в школе 127 города Перми не вызывает опасения.

Также сообщается, что учительница, которая получила больше всего ранений в результате ЧП в пермской школе, пришла в сознание.

Как рассказала руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева, когда два подростка ворвались в класс, педагог находилась с детьми и приняла весь удар на себя.

«Она не ушла из класса, а сделала всё, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому и получилось, что у неё больше всех ножевых ранений», —цитирует РИА новости слова чиновницы.  

По словам Гаджиевой, учительница работает в школе не первый год и очень любит своих учеников, также у нее очень хорошие отношения с родителями, то есть в классе присутствует «полный контакт».

Новости Перми и Пермского края: Расследованием трагедии в Перми займется правительственная группа

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США
      Курс доллара обвалился к рублю на новостях из США
    2. Курс доллара перешел к глобальному падению
      Курс доллара перешел к глобальному падению
    3. Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США
      Доллар обвалился на фоне намерений Китая приостановить покупку гособлигаций США