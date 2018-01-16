Власти рассказали о состоянии пострадавших во время инцидента в пермской школе

Состояние пострадавших детей во время драки двух 16-летних подростков с применение холодного оружия в школе 127 города Перми не вызывает опасения.

Также сообщается, что учительница, которая получила больше всего ранений в результате ЧП в пермской школе, пришла в сознание.

Как рассказала руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева, когда два подростка ворвались в класс, педагог находилась с детьми и приняла весь удар на себя.

«Она не ушла из класса, а сделала всё, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому и получилось, что у неё больше всех ножевых ранений», —цитирует РИА новости слова чиновницы.

По словам Гаджиевой, учительница работает в школе не первый год и очень любит своих учеников, также у нее очень хорошие отношения с родителями, то есть в классе присутствует «полный контакт».

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