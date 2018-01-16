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Москва, 17.01.2018

Всемирный банк может лишить Украину финансовой помощи на $800 млн

«Expert Online» 2018

Всемирный банк пригрозил властям Украины лишением финансовой помощи на сумму около $800 млн из-за ситуации с законом об Антикоррупционном суде (АКС).

Финансовую организацию не устраивает закон об АКС в редакции, предложенной президентом «незаелжной» Петром Порошенко, передаёт «Европейская правда».

По данным издания, которое ссылается на письмо, направленное директором Всемирного банка, ответственной за украинское направление, в Верховную Раду и администрацию президента, законопроект требует пересмотра норм, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требованиям Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ на Украине.

Кроме того, во Всемирном банке хотят изменения квалификационных требований к судьям АКС и предоставления общественному совету права ветировать кандидатуры нечестных претендентов на работу судьями.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС отказался выделять Украине $600 млн из-за того, что власти «незалежной» не смогли выполнить четыре условия из 21, которые были выдвинуты Евросоюзом.

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