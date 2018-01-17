В Банке России объяснили, что происходит с курсом рубля

Банк России не считает текущее укрепление рубля сильным, оно объясняется, в том числе, ростом нефтяных цен, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Курс рубля укрепился с начала года к доллару на 2%. Курс доллара в среду повысился на 20,47 копейки, составив 56,5925 рубля. Курс евро вырос на 14,87 копейки, до 69,173 рубля.

"У того текущего укрепления, которое мы видим, во-первых, укрепление не очень сильное, во-вторых, цены на нефть все-таки ближе к 70 (долларам за баррель — ред.)", — приводит слова Юдаевой РИА Новости.

"Соответственно, есть факторы, которые влияют на рубль. Но, с другой стороны, волатильность рубля действительно может быть и вверх, и вниз — рубль у нас плавающий. Может зависеть от разного рода факторов, касающихся как торгового баланса, текущего счета, так и счета движения капитала", — добавила первый зампред ЦБ.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что текущее укрепление рубля, наблюдаемое с начала года, связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к активам и ценным бумагам РФ.

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