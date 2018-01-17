Эксперт: транзит из России не вернется в Прибалтику в ближайшее время

Из-за недружественной политики по отношению к России всем трем прибалтийским государствам «было бы неправильно при подобной политической ангажированности рассчитывать на транзитные грузопотоки из нашей страны», рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич. Беседу с ним публикует «Экономика сегодня».

При этом, как отмечается, в Прибалтике недоумевают, считая, что Россия должна поддерживать экономические связи с ними даже при откровенной антироссийской риторике политиков этих стран.

«Позиция РФ в этом вопросе была обозначена достаточно четко – враждебная политика предполагает весьма скромные экономические контакты», - пояснил Межевич.

Как сообщалось ранее, порты Прибалтики по итогам 2017 года, потеряв транзитные грузопотоки из России, вышли в минус по прибыли, сохранив лишь перевозки угля. Больше всего пострадала в этой ситуации Эстония.

«Действительно перераспределение грузов из прибалтийских стран продолжается и вектор очевиден – транзитный грузопоток смещается в направлении Санкт-Петербурга и Ленинградской области», - подчеркнул эксперт.

Осложняет ситуацию у соседей по грузоперевозкам и уход белорусского транзитного грузопотока из прибалтийских портов в российскую Усть-Лугу. Данное условие по транспортировке белорусских нефтепродуктов стало неотъемлемой частью контрактов закупки нефти из России по льготной цене.

Пытаясь хоть как-то спасти ситуацию, прибалты указывают на недостатки российских портов, а именно сезонные проблемы с перевозками из-за ледового покрытия.

«Обычно разбирая недостатки Петербургского порта критики упирали на то, что он зимой замерзает, но, во-первых, страшных ледовых сезонов давно не было, а во-вторых, ледокольные мощности РФ на Балтике хорошо укреплены», - рассказал Николай Межевич.

При этом стоимость рабочей силы в российских портах, хоть и не значительно, но дешевле, чем у соседей, так, что «тенденция по сокращению грузопотоков в Прибалтике сохранится в будущем», уверен профессор, даже при отсутствии у нашей страны пока определенных мощностей для перевалки некоторый специфических грузов.