Китай попросили уйти с Инда

Дональд Трамп испортил отношения с Пакистаном. Под предлогом того, что пакистанцы на словах, а не на деле борются с международным терроризмом, Вашингтон решил заморозить военную помощь Исламабаду. Подробности пока неизвестны, но, не исключено, под шумок Пакистану будет отказано и в экономической помощи.

Пакистанцы, конечно, обиделись на Америку и назвали ее, причем, на самом высоком уровне «другом, который всегда готов предать». В Исламабаде считают себя главным борцом с террористами и к обвинениям в борьбе на словах относятся особенно болезненно. Что же касается прекращения оказания помощи, то у пакистанцев есть, чем ответить. Уже объявлено, что пакистанские спецслужбы не будут делиться с американскими коллегами информацией о террористах, что значительно осложнит американцам борьбу с талибами в Афганистане. Есть проверенный временем ответ и посильнее: Исламабад может запретить США пользоваться как наземными дорогами в Пакистане, так и воздушным пространством и тем самым закрыть самый удобный, быстрый и дешевый маршрут снабжения американского контингента в Афганистане всем необходимым.

Имеется еще один стратегический ресурс, который существует независимо от текущего обострения отношений между Вашингтоном и Исламабадом и который, с другой стороны, может благодаря ему получить сильный толчок. Речь идет о «всепогодной», т.е. очень прочной дружбе между Пакистаном и Китаем, начавшейся еще в середине прошлого века и резко усилившейся в последние годы.

Пекин энергично заполняет вакуум, создаваемый уходом США. Пакистан в этом отношении не является исключением. Китай в отличие от США не оказывает пакистанцам безвозмездную помощь. Он проводит очень энергичную политику сотрудничества в области экономики. За последний десяток лет китайцы вложили в пакистанскую экономику порядка 55 млрд долларов. Деньги эти, как справедливо указывают противники чересчур сильного сближения с Поднебесной в самом Пакистане, придется со временем отдавать. Но с другой стороны, эта сумма, которая все время растет, уже сопоставима с размерами помощи, оказанной Америкой за семь десятилетий, и через год-другой наверняка ее превысит.

Последние четыре года флагманом экономического сотрудничества между Китаем и Пакистаном является Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК), многомиллиардный проект, входящий в куда более крупный китайский проект, который свяжет Азию с Европой и Африкой - «Один путь, один пояс» (OBOR). КПЭК, в свою очередь, тоже состоит из нескольких десятков проектов поменьше. Один из самых крупных – строительство плотины через реку Инд, оцениваемый во внушительные 14 млрд долларов. Однако с ним-то как раз и возникла заминка, сообщает VOA, потому что пакистанские власти его приостановили. В Исламабаде готовы забыть о проекте несмотря на очень сильный дефицит электроэнергии в стране, потому что без китайских денег пакистанцам самим, конечно, такое большое строительство не осилить. Министерству водных ресурсов и энергетики Пакистана не понравилось, что Китай хочет получить часть плотины. В Пекине заявили, что плотина им не нужна, но пакистанцы, похоже, не на шутку обиделись, и теперь весь проект под большим вопросом.

Плотина не единственный крупный проект OBOR в Южной Азии и других регионах, с которым возникли проблемы. В ноябре, например, Непал запретил китайским компаниям участвовать в строительстве плотины Буди Гандак, оцениваемом в 2,5 млрд долларов. Причиной запрета стало нарушение правила, требующего участия в тендере нескольких кандидатов.

Еврокомиссия изучает строительство скоростной железной дороги между Будапештом и Белградом. Существует подозрение, что венгерские власти отдали контракты китайским строителям тоже без участия в тендере других претендентов.

В Таиланде в 2016 году на длительное время были приостановлены работы на 15-миллиардном строительстве скоростной железной дороги. Поводом послужили жалобы местных бизнесменов на то, что подавляющий объем работ и соответственно средств достался китайским строителям.

Правительство Танзании возобновило переговоры с Пекином и Оманом по строительству порта в Багамойо. Смета проекта оценивается в 11 млрд долларов. Власти хотят, чтобы страна получила от проекта больше одних налогов, собираемых с порта.

В Мьянме тоже в ноябре прошлого года был закрыт 3-миллиардный проект строительства нефтеперерабатывающего завода китайскими компаниями. Правда, здесь причина более прозаическая – проблемы с финансированием.

Даже в Пакистане проблемы у Пекина не только с плотиной на Инде. Между «всепогодными» друзьями существуют разногласия, например, по строительству участка железной дороги в Карачи стоимостью 10 млрд долларов и аэропорта в Гвадаре, который оценивается в 260 млн.

Едва ли будет выполнен весь грандиозный OBOR, состоящий из сотен и даже тысяч проектов и оцениваемый в общей сложности примерно в 1,8 трлн долларов. Экономисты пока не могут сказать, какая часть OBOR будет выполнена, но уже сейчас очевидно, что она будет далека от 100%.