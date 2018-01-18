Госдума одобрила блокировку карт в случае хищений денежных средств

Госдума утвердила в первом чтении законопроект, разрешающий банкам блокировать карты клиентов на срок до 2 дней при подозрении на хищение денежных средств с банковских счетов, сообщает Вести.Экономика.

Законопроект должен защитить карты от хищений через интернет и мобильные устройства.



В случае хищения средств банк обязан их вернуть пострадавшим клиентам. Перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с ЦБ.



"Законопроект позволит снизить рост числа несанкционированных операций, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а также предотвратить потери кредитных организаций с банковских счетов юридических и физических лиц", - отмечается в документе.