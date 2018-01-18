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Москва, 18.01.2018

Госдума одобрила блокировку карт в случае хищений денежных средств

«Expert Online» 2018

Госдума утвердила в первом чтении законопроект, разрешающий банкам блокировать карты клиентов на срок до 2 дней при подозрении на хищение денежных средств с банковских счетов, сообщает Вести.Экономика.

Законопроект должен защитить карты от хищений через интернет и мобильные устройства.

В случае хищения средств банк обязан их вернуть пострадавшим клиентам. Перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с ЦБ.

"Законопроект позволит снизить рост числа несанкционированных операций, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, а также предотвратить потери кредитных организаций с банковских счетов юридических и физических лиц", - отмечается в документе.

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