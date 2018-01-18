Чубайс рассказал, что будет с Россией в ближайшие годы

Несмотря на то, что экономика в нашей стране вышла на темпы роста в 1,5-2% процента, такая динамика губительна для России.

Об этом заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. По его мнению, это запрограммированное отставание страны от мира, что неприемлемо, в долгосрочном плане, передаёт «Газета.Ru».

«Кризис действительно закончился, - подчеркнул Чубайс. – И падения экономики вроде нет. У нас рост 1,5%. А может быть, даже 1,6%. Ну, и чего тогда нам во всё это ввязываться? Давайте-ка лучше мы пока тихо посидим и подождём. Это, в моем понимании, самый плохой вариант из возможных. Поэтому рассчитывать на какие-то радикальные глубинные преобразования в ближайшие 5-6 лет шансов не очень много».

При этом глава «Роснано» назвал несколько сценариев, по которому может развиваться наша страна.

«Совершенно очевидно, что есть одна вещь, которая признают все – это приоритет человеческого капитала. В переводе на русский язык, это инвестиции в здравоохранение, инвестиции в образование, инвестиции в человека. Даже больше, чем в инфраструктуру», - отметил Чубайс.

По его мнению, это важнейшая задача, которая абсолютно разрешима, в рамках действующей политической системы, в рамках действующей экономической системы. Она не вызывает никаких сверхъестественных рисков, и её вполне можно решить.

Также он считает, что существует ещё один желательный сценарий, в котором выбираются какие-то крупномасштабные инфраструктурные проекты, значимые для сотен тысяч и для миллионов людей, и на них концентрируются усилия государства.

«Такое тоже возможно. Это абсолютно реалистично, при нашей макроэкономической ситуации, при нашей политической ситуации, и внешнеполитической ситуации», - уверен Чубайс.

При этом он отметил, что каждый из этих сценариев экономического развития России несёт в себе большие риски. Однако он убеждён, что гораздо хуже для страны «ничегонеделание, успокоенность, удовлетворенность текущей ситуацией».

«Смотрите, практически мы все признаём, что существует двухпроцентный рост – это то, на что мы, похоже, устойчиво вышли. Повторю, это последовательное необратимое стратегическое увеличение отставания России от мира. И это в долгую неприемлемо, просто неприемлемо. Неприемлемо не только потому, что это унизительно для страны, но и потому, что это прямо бьёт по оборонному потенциалу страны, по её геополитическому положению, по её военно-политическим ресурсам, и я уже не говорю о человеческом капитале, о конкуренции за него, оттоке людей и многих других вещах. Это просто неприемлемо. Как мне кажется, без серьезных масштабных преобразований, уйти с этой колеи, сценария 1,5-2%, не удастся», - резюмировал Чубайс.

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