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Москва, 18.01.2018

Эксперт оценил ядерные возможности Северной Кореи

«Expert Online» 2018

Эксперты США подсчитали ядерный арсенал, который вероятно находится в распоряжении Северной Кореи, пишет Bulletin of Atomic Scientists.

По данным американских ученых, Пхеньян на данный момент может располагать от 10 до 20 ядерными боеголовками. При этом Северная Корея обладает возможностями и необходимыми ресурсами, чтобы изготовить еще от 30 до 60 боеголовок. Оценка ядерного арсенала была проведена после исследования  ядерных технологий Пхеньяна и данных о количестве имеющихся в распоряжении КНДР расщепляющихся материалов, сообщает РБК.

Авторы статьи, также сообщают, что собирать материалы для ядерных боеголовок в Северной Корее стали до соглашения 1994 года, согласно которому Пхеньян должен был заморозить ядерную программу, а Америка в обмен за это передать северокорейской стороне два реактора. Сегодня  в КНДР может быть накоплено от 20 до 40 кг плутония и от 250 до 500 кг высокообогащенного урана.

При этом в статье сообщается, что нет достоверных данных о том, насколько технологии, которыми обладает Пхеньян, позволяют использовать ядерные боеголовки на баллистических ракетах.

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