Эксперты: доллар и евро готовы к реваншу

Глава Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев полагает, что российская валюта в ближайшие дни продолжит снижение к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти. Вместе с тем, как отметил эксперт, в январе скоро начнётся налоговый период, который поможет российской валюте.

«Такой помощник, правда, появляется с завидной периодичностью, – подчеркнул Николаев в интервью «Российской газете». – Иногда его влияние действительно заметно, иногда - нет».

По его словам, действующие на ослабление российской валюты факторы в январе будут сильнее налогового периода. Это, в первую очередь, слабая нефть, грядущие антироссийские санкции США и ожидающееся в марте повышение ставки Федеральной резервной системы США.

«Всё это играет против национальной валюты. Доллар и евро могут пойти в наступление на рубль», – резюмировал Николаев.

Официальный курс доллара на четверг, 18 января 2018 года, составляет 56,59 рубля. Курс евро – 69,17 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара США вырос после того, как компания Apple Inc. заявила, что намерена репатриировать капиталы из-за рубежа, что приведёт к значительному спросу на американскую валюту.

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