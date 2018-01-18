Германия выступает против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают будущую работу создаваемого газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию переданного в ЕК юридического заключения Германии.

ЕК в начале ноября предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Они предусматривают, что определенные нормы энергетического законодательства ЕС должны применяться не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

В заключении Германии отмечается, что ЕК не сумела продемонстрировать "никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям Энергетического союза".

Как отмечается в документе, действие европейского законодательства в полной мере распространяется на компании и инфраструктуру, к которой на территории ЕС подключаются морские газопроводы. Это лишает смысла инициативу распространить на импортирующие в Европу газ трубопроводы требования о разделении поставщика и транзитера или "допуске третьих сторон". Степень юридической проработки предложенных изменений при этом вызывает у Германии большие сомнения. Они "неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права", говорится в заключении.

Если поправки все же будут приняты до окончания строительства "Северного потока-2", для этого проекта все равно должно быть сделано исключение. Инвестиционное решение по ее строительству принималось значительно раньше и финансирование проекта также уже началось, говорится в заключении Германии.

Отдельное беспокойство у Германии вызывает тот факт, что новый законопроект создает предпосылки для получения Еврокомиссией эксклюзивных полномочий в регулировании внутреннего рынка газа, хотя до сих пор область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран – участниц ЕС.

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