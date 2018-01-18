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Москва, 19.01.2018

Названы самые престижные профессии среди россиян

«Expert Online» 2018

Врач, инженер и работник государственных органов возглавили тройку самых престижных профессий среди граждан России.

Такие данные озвучили на Гайдаровском форуме специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

По данным социологов, что 68 % участников опроса хотели бы, чтобы их дети выбрали для себя профессию врача, 66 % - профессию инженера, 61 % – профессию работника государственных органов власти.

В ТОП самых престижных профессий также попали предприниматель (60%), преподаватель вуза (54 %), военнослужащий (50%), педагог (42%) и журналист (36 %).

Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИО́М (до 1992 года — Всесоюзный) – старейшая российская исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения. Одна из крупнейших российских компаний на этом рынке. Создана в 1987 году. 100 % акций компании принадлежат государству.

Рейтинг престижных профессий: Рейтинг зарплат в России 2017 года

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