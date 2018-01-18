Правительство США может остановить свою работу 19 января

Из-за спора республиканцев и демократов по ряду вопросов, американский конгресс не может утвердить бюджет финансирования администрации США, сообщает BBC.

Риск «закрытия правительства» возник из-за прошлогодних разногласий конгрессменов разных палат по расходам на нынешний финансовый год. В частности, противоречия среди конгрессменов есть по бюджету на оборону, налоговую реформу, миграционную политику. Последняя вызывает самые ожесточенные дебаты.

В этой связи «федеральное правительство США может остаться без финансирования и временно приостановить большую часть своей работы». Ожидается, что не позднее 19 января конгресс должен принять резолюцию о временном финансировании американской администрации еще на месяц. Издание сообщает, что документ не будет принят при отсутствии согласованной позиции между республиканцами и демократами по программе защиты мигрантов.

Демократы хотят, чтобы законопроект гарантировал защиту от депортации 700 тысячам нелегальных иммигрантов, которых привезли в Америку детском возрасте. Республиканцам, которые готовы лишь гарантировать продление медицинской программы Children's Health Insurance Program на шесть лет для детей из семей, не имеющих полиса Medicaid, не хватает 9 голосов для принятия документа без этого пункта.

22 декабря 2017 года Трамп подписал очередную резолюцию о временном финансировании федерального правительства, срок которой истекает завтра и, если не будет принято согласованного решения, то чиновники федерального правительства отправятся в вынужденные отпуска. Последний раз подобный сценарий развивался в с 1 по 17 октября 2013 года при президенте Обаме.