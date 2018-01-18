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Москва, 18.01.2018

СКР возбудил новое уголовное дело по событиям в Перми

«Expert Online» 2018

Следственный комитет нашел новые нарушения в связи с трагедией в пермской школе. Следователи завели ещё одно уголовное дело по факту драки двух 16-летних подростков с применением холодного оружия, в ходе которой пострадали дети 4 Б класса и их учительница.

«Дело возбуждено по ст. 293 УК России «Халатность», — цитирует ТАСС помощника прокурора Мотовилихинского района города Перми Алексея Пономарёва.

Ранее сообщалось, что школа в Перми снова открыта для учебного процесса, сегодня там прошел первый рабочий день.

«Всё в школе нормально. Мы начали учебный процесс. Дети (пострадавшие) продолжают лечение, учительница тоже», сообщила телеканалу 360 директор учебного заведения Татьяна Цейтлина.

Новости Перми: Драку с применением ножей устроили двое подростков

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