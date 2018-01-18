Следствие озвучило основную версию возгорания автобуса в Казахстане

По предварительным данным следствия, причиной пожара в автобусе в Казахстане могло стать короткое замыкание электрической проводки, сообщает РИА новости, со ссылкой на представителя ДЧС региона Виталия Синева, который сообщил, что рассматриваются и другие версии происшедшего.

«Предварительной причиной пожара стало замыкание проводки, что тут же вызвало панику. Также выяснилось, что автобус был перегружен», сообщил Синев.

Работа спецслужб на месте трагедии продолжается.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что боковая дверь автобуса, в котором произошло возгорание, была заблокирована, из-за этого люди в ходе возникшей паники не смоги покинуть автобус. Сообщается, что пожар привел к гибели 52 человек.