Составлен ТОП-15 самых дорогих квартир и апартаментов на время ЧМ-2018

Самые дорогие апартаменты в дни проведения ЧМ-2018, который пройдёт летом этого года в России, можно снять в Санкт-Петербурге – стоимость ночи в двухкомнатных апартаментах на Невском проспекте, 64 составляют сейчас 150 тыс. рублей.

Согласно данным, опубликованным интернет-изданием Znak.com, журналисты которого составили ТОП-15 самых дорогих квартир и апартаментов, на втором месте по дороговизне суточной аренды – квартира в Нижнем Новгороде на Волжской набережной. Здесь одна ночь обойдется в 135 тыс. рублей. Замыкают тройку лидеров апартаменты в Саранске. В центре города на сутки в дни чемпионата мира по футболу их можно снять «всего» за 120 тыс. рублей.

Четвертом место с аналогичной ценой занимают апартаменты Izba в Котельнической башне в Москве, пятое место – у комплекса апартаментов MaxRealty24 на Украинском бульваре в Москве. Здесь за сутки проживания надо будет заплатить 118,5 тыс. рублей.

В ТОП-15 этого удивительного рейтинга также вошлИ квартира в Саранске на улице Пролетарской (100 тыс. рублей); апартаменты на улице Бассейной в Калининграде (100 тыс. рублей); квартира в Калининграде, расположенная в жилом комплексе в Lovely Apartments (99 тыс. рублей); квартира в том же Калининграде на улице Маршала Баграмяна (98,8 тыс. рублей); квартиры в Москве в ЖК MaxRealty24 в Ружейном переулке (98,5 тыс. рублей), апартаменты в Москве ЖК Izba на улице Кудринской (90 тыс. рублей); апартаменты в Dom #16 в комплексе Ginza Project в Санкт-Петербурге (85,5 тыс. рублей); квартира на площади Гагарина в Ростове-на-Дону (85 тыс. рублей) и апартаменты на Хорошевском шоссе в Москве, где ночь обойдется в 80,4 тыс. рублей.

Отметим, что в Екатеринбурге, где пройдут четыре матча чемпионата мира, за квартиру или апартаменты около Центрального стадиона придется выложить от 40 до 70 тыс. рублей за одну ночь.

Любопытно, что ночь в одном из самых дорогих отелей мира в Burj Al Arab (так называемый «Парус») в ОАЭ в эти же дни обойдется почти в раза дешевле большинства «шикарных» российских апартаментов.