Трамп назвал главного врага США

Американский президент Дональд Трамп назвал южного соседа США - Мексику «самой опасной страной в мире». Подобный комментарий, хозяин Белого дома дал, рассуждая о необходимости строительства пограничной стены для защиты от этой страны, сообщают «Ведомости».

«Стена необходима для защиты и безопасности нашей страны. Стена нужна, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, которая теперь признана самой опасной страной в мире. Не будет стены, не будет сделки!» - приводит издание высказывании Трампа, которое он сделал на своей странице в соцсети Twitter.

При этом пользователи, которые оставили свои комментарии под сообщением президента Трампа, не совсем с ним согласны, приводя аргумент, что в рейтинге всемирного экономического форума (ВЭФ), Мексика не вошла даже в ТОП-20 самых опасных стран в мире. А согласно рейтингу Global Peace Index Мексика занимает лишь 22 место по уровню опасности. К слову, Российская Федерация согласно этому рейтингу заняла 13 место, а «лидирует» Сирия.

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