Учёные заявили об угрозе микроволновых печей для человечества

Микроволновые (СВЧ) печи могут принести человечеству серьёзный вред.

К такому выводу пришли учёные Манчестерского университета. По их данным, СВЧ-печи значительно увеличивают количество углекислого газа в воздухе, тем самым провоцируя глобальное потепление, пишет журнал Science of the Total Environment.

Расчёты, проведённые исследователями, показали, что уже сейчас микроволновые печи только в странах ЕС ежегодно приводят к попаданию в атмосферу 7,7 млн тонн углекислого газа, что сопоставимо с выбросами 6,8 млн машин.

Кроме того, «микроволновки» в совокупности потребляют 9,4 тераватт энергии в час — для того, чтобы получить такое количество энергии, трём крупным газовым электростанциям потребуется работать на протяжении года.

Также учёные убеждены, что многие европейцы покупают новые микроволновые печи, зачастую даже не дожидаясь того, как выйдут из строя старые. Это приводит к тому, что СВЧ-печи, наряду с некоторыми другими предметами бытовой техники, приводят к появлению большего количества мусора

Таким образом, использование микроволновых печей приводит к глобальному потеплению, исчерпанию природных ресурсов и увеличению количества отходов. А это приносит ущерб экологии сразу во многих отношениях. При этом, как отмечают специалисты, современные методы регулирования не позволяют решить эту проблему.