В Чехии рушится правящий тандем

Отставкой союзника главы государства — премьер-министра Андрея Бабиша, нанесен, причем незадолго до второго тура президентских выборов, мощный удар по позициям считающегося большим другом Москвы президента Чехии Милоша Земана

Парламент выразил недовольство «недовольными»

Из двухсот депутатов парламента против вотума недоверия Бабишу высказались лишь члены его партии «Акция недовольных граждан». Она имеет самую большую фракцию (78 депутатов), но без союзников что-либо поделать в данном случае не может. А союзников не нашлось. Бабиш был вынужден заявить об уходе в отставку.

Теперь у Земана, твердо намеренного не сдавать своего премьера, выбор невелик. Он может вновь предложить Бабиша в качестве кандидата в премьер-министры, в надежде на то, что ряды его противников дрогнут. Если же не дрогнут (на что похоже) и кандидатура, предложенная президентом, будет отклонена в общей сложности три раза, Земану останется уповать только на досрочные парламентские выборы. Но шансы «Акции недовольных граждан» на повторение своего прошлогоднего успеха никак нельзя назвать высокими.

А ведь как всё хорошо (для Земана и Бабиша) складывалось еще несколько месяцев назад. Выборы октября 2017 года «Акция недовольных граждан» уверенно выиграла, набрав 29% голосов. Победа сторонников Бабиша была тем более ценной, что являлась неожиданностью (поскольку явными фаворитами выборов были «системные», много лет находящиеся у власти партии - социал-демократы и Христианско-демократический союз).

В экономике дела идут шли (и идут) неплохо, серьезных провалов не наблюдается. Безмятежный политический ландшафт, правда, омрачало противостояние парламента с первым всенародно, а не депутатами, выбранным президентом Земаном. Он – сторонник присоединения к России Крыма, евроскептик и вообще тот, кто часто действует вразрез с устремлениями чешского политического мейнстрима. Однако серьезной опоры в парламенте у него нет, а Чехия – парламентская республика. И вот такую опору Земан осенью получил.

Чешский Берлускони, Трамп и Ахметов

Миллиардера Бабиша часто сравнивают с другими богачами-популистами, одерживавшими победу на выборах в странах Запада. От Берлускони в нем – неоднозначная репутация нечистого на руку олигарха, идущего во власть, используя ресурсы своей медиаимперии. Все это, конечно, не играло на руку его политической карьере. К тому же в числе компромата против Бабиша нашлось место и обвинениям в связях со спецслужбой коммунистической Чехословакии. Чехия, конечно, не Польша и не Прибалтика, но и там факты такого рода избирателями учитываются.

Однако Бабиш – это еще и чешский Трамп: он тоже завоевал себе лавры противника истеблишмента, нового человека в надоевшей колоде политиков, годами находящихся у власти. При этом в европейских СМИ в международных делах его несколько неожиданно сравнивали с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. В том смысле, что Бабишу удавалось находить общий язык с Востоком и Западом. Он выглядел этаким Земаном-лайт: вроде бы тоже признавал Крым российским, но был не столь жёсток в формулировках и все время подчеркивал, что для Чехии Москва отнюдь не ближе Брюсселя.

Двойной удар по Земану

Возможно, побудь Бабиш у власти чуть дольше, он бы смог заручиться дополнительными сторонниками в парламенте. Но его, можно сказать, остановили на старте. В ходе избирательной кампании всплыл коррупционный скандал: еще в сентябре его обвинили в том, что он обманом получил для своего агрохолдинга свыше 50 млн крон («всего-то» около 2,5 млн долларов) дотаций ЕС, предназначенных малым и средним фирмам. Бабиш, якобы, с помощью ряда манипуляций, занизил размер компании: распространенная схема мошенничества в Восточной Европе.

Для Земана отставка его союзника рискует стать одним из двух ударов. Второй, скорее всего, нанесут избиратели во втором туре президентских выборов, который состоится 26 и 27 января. Первый тур Земан выиграл, набрав почти 40% голосов. Но во втором вокруг его соперника — экс-председателя Академии наук Иржи Драгоша объединятся все проигравшие кандидаты. А это значит, что победа Земана маловероятна.