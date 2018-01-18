В Саратовской области горят полтора километра нефти

Вечером 18 января под Саратовом прорвало нефтепровод.

Инцидент произошёл в районе села Красноармейское Энгельского района Саратовской области. В результате горящая нефть перекинулась на деревенские дома. К счастью, всех жильцов этих домов удалось эвакуировать, поэтому обошлось без пострадавших и жертв, передаёт агентство «Интерфакс».

В настоящее время площадь пожара при разливе нефтепродуктов под Саратовом достигла более 1000 квадратных метров. Сейчас горят три жилых дома и один нежилой. Пожар тушат 65 человек и 20 единиц техники.

В свою очередь советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин сообщил, что прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышевск-Тихорецк остановлена из-за выхода нефти и последовавшего пожара.

Согласно его информации, выход нефти произошел рядом с селом Красноармейское (Энгельский район области) на 413-м км нефтепровода. Причину установить сложно из-за начавшегося пожара. Ориентировочно вышло 900 кубометров нефти, которая разлилась в длину на 1,5 км. Из-за бросового огня произошло возгорание.

Угрозу попадания нефти в Волгу, которая протекает недалеко, в компании считают маловероятной, так как толщина льда в настоящее время составляет 15 см.