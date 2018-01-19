Эксперт: оптимизм в отношения рубля ослаб

После уверенного роста в последние дни прошлого и первые дни нового года, на текущей неделе российская валюта стала терять завоеванные позиции.

Как считает ведущий аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов, сейчас наблюдается ослабление «оптимизма в отношении рубля наряду с прочими валютами развивающихся рынков».

При этом он убеждён, что это произошло из-за возвращения интереса к доллару на глобальных площадках. По его мнению, так называемое ралли евро, наблюдаемое ещё с конца прошлого года, приостановилось после того, как стало очевидно, что Европейский Центробанк явно не готов занять «ястребиную» позицию на фоне всё ещё отдаленных перспектив по достижению таргета по инфляции, пишет газета «Коммерсант».

«В результате часть участников рынка переоценило занятые позиции по евро, и вернулось в доллар», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, специалист, напомнил, что мировые цены на нефть продолжают медленно, но неуклонно снижаться: сейчас рынок «чёрного золота» затаился в ожидании данных о запасах в США и отчётов ОПЕК и МЭА.

В итоге рубль ожидаемо растерял часть заработанной прибыли. Поэтому, считает Давыдов, в последний рабочий день этой недели помимо вышеупомянутой статистики, в фокусе будут данные о состоянии экономики Китая.

«Отчеты ОПЕК и МЭА, как ожидается, смогут частично восстановить позитивный фон на рынке, что в итоге будет ограничивать давление на российскую валюту», - резюмировал Давыдов.

Напомним, накануне вечером курс доллара перешёл к падению против корзины основных валют в связи с усилением опасений о «закрытии правительства США», инвесторы перекладываются в безопасную иену.

В четверг курс доллара также перешёл к снижению к рублю. Американская валюта снизилась к закрытию торгов на 30 копеек (минус 0,53%) до 56,44 рубля.

Однако уже на открытии пятницы курс доллара повышался на 0,03 рубля - до 56,55 рубля, курс евро - 0,18 рубля, до 69,31 рубля.

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