На Украине открыто крупное месторождение золота

Госслужба геологии и недр Украины сообщила об открытии крупного месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района», — сообщается на сайте ведомства.

По предварительным оценкам специалистов, месторождение содержит примерно 2,4 тонны залежей золота.

Киев также рассчитывает перевести месторождение в разряд золоторудных и привлечь инвесторов для разработки.