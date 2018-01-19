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Москва, 19.01.2018

На Украине открыто крупное месторождение золота

«Expert Online» 2018

Госслужба геологии и недр Украины сообщила об открытии крупного месторождения золота в Раховском районе Закарпатской области, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Раховского рудного района», — сообщается на сайте ведомства.

По предварительным оценкам специалистов, месторождение содержит  примерно 2,4 тонны залежей золота.

Киев также рассчитывает перевести месторождение в разряд золоторудных и привлечь инвесторов для разработки.

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