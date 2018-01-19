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Москва, 20.01.2018

Перестрелка в Одессе: один человек убит, есть раненые

«Expert Online» 2018

Днём 19 января пожилой мужчина открыл стрельбу в самом центре Одессы.

Со слов очевидцев, после того как 60-летний пенсионер начал стрелять по прохожим из окна своей квартиры, соседи вызвали полицию, передают местные СМИ.

Прибывшие на место ЧП правоохранители вступили со стрелком в переговоры и предложили ему сдаться. Мужчина вышел на улицу и произвёл несколько выстрелов в сторону полицейских, те - открыли ответный огонь. В завязавшейся перестрелке трое сотрудников правопорядка получили ранения – участковый и два оперативника Приморского отдела. Также есть информация, что был убит случайный прохожий.

«У деда давно уже снесло крышу, он выскочил с пистолетом и начал стрелять», — рассказал сосед.

По данным Главного управления Национальной полиции Украины, стрелок был ликвидирован правоохраители, которые были вызваны на подмогу.

Другие подробности этого инцидента пока не сообщаются.

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