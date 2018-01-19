Продажи автомобилей Volvo в России в 2017 году выросли на 25,5%

В 2017 г. в России было реализовано 7010 новых автомобилей Volvo. Рост продаж по сравнению с 2016 г. (5585) составил существенные 25,5%, что более чем вдвое превышает темпы роста всего авторынка России (11,9% по данным АЕБ). Интерес к шведскому бренду в России уверенно растет вслед за продолжающимся ажиотажем вокруг новинок Volvo по всему миру.

Для концерна Volvo Cars 2017 год стал четвертым последовательным годом рекордно высоких мировых продаж, объем которых увеличился по сравнению с 2016 г. на 7% и достиг показателя в 571 577 автомобилей.

Лидеры продаж Volvo в России в 2017 году — среднеразмерный кроссовер XC60 первого поколения (2535 автомобилей), премиальный полноразмерный кроссовер XC90 (2414) и вседорожник V90 Cross Country (722). Для сравнения: мировыми лидерами стали модели XC60 (продано 146 506 автомобилей), XC90 (87 518) и V40 (73 824).

В целом картина продаж Volvo в России в 2016-17 гг. выглядит следующим образом:

Модель Продажи в 2017 г., шт. Продажи в 2016 г., шт. Динамика, % XC90 II 2414 1858 29,9 % S90 290 - - S80 II - 44 - V90 Cross Country 722 - - XC70 II - 483 - XC60 2535 2640 −4% XC60 II 118 - - S60 II 170 158 7,6% S60 Cross Country 82 78 5,1% V60 Cross Country 72 137 −47,4% V40 Cross Country 607 187 224,6% Всего 7010 5585 25,5%



Стоит отметить солидный спрос на премиальный вседорожник V90 Cross Country, пришедший на смену модели ХС70: поставки автомобиля начались только весной, и тем не менее по итогам года он оказался в тройке самых востребованных моделей.

Новейший кроссовер ХС60 в 2017 году был завезён в Россию только ограниченной партией автомобилей в богатых комплектациях First Edition. Полноценные поставки XC60 второго поколения российским дилерам Volvo начнутся в конце января 2018 года.

Еще одна новинка 2017 года — бизнес-седан Volvo S90 — в течение прошлого года также поставлялась в Россию по ограниченным квотам. Модель обещает раскрыть свой потенциал в 2018 году.

Рекордсмен 2017 года по динамике роста продаж — V40 Cross Country. Самый «младший» автомобиль в модельной линейке Volvo показал прирост на внушительные 224% благодаря удачному ценовому позиционированию в премиальном сегменте.

«Трансформация бренда Volvo и активное обновление модельного ряда позитивно воспринимаются нашей целевой аудиторией. Благодаря данным нашей программы лояльности Privilege Club™, существующей с 2007 года, мы знаем, что многие наши старые клиенты возвращаются к Volvo после временного периода владения другими автомобилями. В 2017 году процент лояльных покупателей, повторно сделавших свой выбор в пользу Volvo, составил 35%, что на 5% больше, чем в 2016 г.», — отмечает Майкл Мальмстен, президент Volvo Car Russia.

Наиболее востребованными в России являются Volvo с дизельными двигателями. Среди всех проданных в 2017 году автомобилей 37% были оснащены бензиновыми силовыми установками, 63% — дизельными. При этом доля продаж автомобилей с бензиновыми двигателями увеличилась на 24% по сравнению с 2016 годом. Причины столь стремительного всплеска интереса к бензиновым двигателям комментирует Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia: «Популярность дизельных двигателей Volvo в России легко объясняется устоявшейся за ними репутацией надёжных и долговечных агрегатов. Вместе с тем мы видим, что клиенты с воодушевлением восприняли бензиновые версии нашей новой инновационной линейки двигателей Drive-E, которые отличаются яркой динамикой, экономичностью и высоким качеством, свойственным шведской инженерии».

Абсолютно все автомобили Volvo, произведённые в 2017 г. для России, уже на заводе были укомплектованы инновационными системами City Safety и Volvo on Call. Первая система помогает предотвратить различные ДТП, предполагающие столкновение с другими автомобилями, велосипедистами, пешеходами и крупными животными. Мобильное приложение Volvo on Call позволяет дистанционно управлять многими функциями автомобиля: можно разблокировать или заблокировать дверные замки, прогреть или охладить салон, проверить местонахождение машины и просмотреть различную информацию об автомобиле (например, данные борткомпьютера или журнал поездок для контроля за использованием автомобиля шофёром).

Модели 90-й серии (XC90, S90, V90 Cross Country) оснащены в базовой комплектации системой Pilot Assist, которая плавно контролирует рулевое управление, помогая удерживать автомобиль в пределах полосы, одновременно обеспечивая комфортное и безопасное вождение. Данная система — одна из самых современных на рынке и получает высокую оценку владельцев автомобилей.