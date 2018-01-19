Украина оплачивает участие Франции в проекте «Северный поток-2»

Главный поставщик газа из европейских стран на Украине, - французская Engie оплачивает свое участие, как акционера, в проекте «Северный поток-2» деньгами Киева. К такому выводу пришли аналитики американского агентства Bloomberg, на которых ссылается РИА новости.

По заявлению экспертов, здесь сыграло свою роль стремление Украины к энергетической независимости от России, что заставляет Киев покупать более дорогой газ в Европе. В случае с французской Engie, получается, что компания, закупая более дешевый газ в России, втридорога продает его своим украинским партнерам. А выручку инвестирует в строительство трубопровода «Северный поток-2», обеспечивая тем самым свое участие в проекте и дополнительную прибыль.

Не удивительно, что Engie является одним из самых активных защитников проекта Nord Stream 2.

Ранее, глава компании Жерар Местралле заявил, что Engie «поддерживает и будет продолжать поддерживать «Северный поток-2» при любых условиях», пишет издание.

Также аналитики Bloomberg подсчитали, что за следующий год из-за решения арбитража Стокгольма, который обязал закупать Украину газ у компании «Газпром», европейские компании потеряют 1 миллиард долларов.