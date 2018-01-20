Что стоит знать про отдых на яхте и аренду яхт

Рост популярности яхтинга в России, также как и аренда яхты в Киеве сопровождается возникновением множества связанных с ним мифов. Многие люди имеют искаженные представления о нем, и потому не решаются воспользоваться всеми возможностями этой разновидности спортивного туризма. Ниже приведены некоторые распространенные заблуждения относительно яхтинга и даны разъяснения по поводу их ошибочности.

Первый миф: яхтинг – занятие для богатых

В действительности недельный чартер парусного катамарана стоит примерно столько же, сколько отдых в приличной турецкой гостинице. Хотя покупка шикарной яхты обходится дорого, для отдыха совсем не обязательно ее приобретать. Можно просто взять ее напрокат. В настоящее время большинство любителей яхтинга арендуют яхты.

Второй миф. Яхтинг – чрезвычайно сложное дело

Чтобы управлять яхтой, на самом деле необходимы специальные навыки и сноровка. Простого получения лицензии и освоении теории недостаточно. Однако освоить управление яхтой не сложнее, чем управление автомобилем. Справиться с этой задачей под силу любому человеку. Главное – наличие желания и усердие.

Третий миф. Яхтинг опасен для здоровья

В действительности современные парусные яхты и, особенно, катамараны сконструированы таким образом, что вероятность перевернуться и затонуть на них близка к нулю. По этой причине крупнейшие чартерные фирмы соглашаются страховать весь экипаж на чрезвычайно большие денежные суммы.

Четвертый миф. Яхтинг не представляет никакого интереса

На самом деле отдых на яхте открывает уникальную возможность увидеть собственными глазами нетронутую природу в наиболее труднодоступных местах земного шара. Многие отправившиеся в море на яхте в дальнейшем при первой представившейся возможности стремятся повторить такое путешествие вместо отдыха на пляже или в отеле. К тому же на яхте обычно имеется все требуемое снаряжение для рыбалки или дайвинга, поэтому рыбакам и любителям нырять с аквалангом скучать не придется.

Пятый миф. Яхтинг не рассчитан на ценителей комфорта

Многие полагают, что типичный яхтсмен лишен благ современной цивилизации и все время остается в экстремальных условиях. В их представлении яхтинг ассоциируется с непогодой, сильными штормами, тесными каютами, нехваткой еды и воды, мокрой одеждой. В действительности современный чартерный катамаран представляет собой шикарный особняк на воде с высоким уровнем комфорта и безопасности. На его борту всегда можно воспользоваться теми удобствами, которые обеспечиваются кухней, санузлом, просторным салоном и уютными каютами.