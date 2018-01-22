Бизнес не дотянул до цели

Спасая положение

Счетная палата провела проверку реализации госпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». Согласно выводам ведомства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст доклада, малый бизнес в РФ развивается медленнее, чем предписано регуляторами, а ее ключевые показатели не достигнуты. Так, доля работников в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2016 году составила 26,1% вместо 28,1%, а новых рабочих мест предпринимателями создано втрое меньше плана — 35 тыс. вместо 109 тыс.

Неравны и условия для развития предпринимательства в регионах, отмечают аудиторы. Средства федерального бюджета направляются в первую очередь в благополучные регионы.

Тем временем правительство пытается спасти положение: оно одобрило законопроект, направленный на расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по привлечению доступного финансирования. В соответствии с проектом закона, Корпорации МСП будет предоставлено право докапитализировать региональные гарантийные организации. Это позволит расширить систему предоставления поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов МСП. Максимальные размеры займов, которые небольшие предприятия смогут получать у микрофинансовых организаций, предлагается увеличить с 3 млн до 5 млн рублей.

Неповоротлива, как бегемот

Основной причиной того, что господдержка сектора МСП работает слабо, совершенно оправданно можно считать неповоротливость государственной системы, считает советник председателя президиума Ассоциации молодых предпринимателей России Алексей Онищенко. Власть на самом верху в последние годы разработала и реально поддержала целый ряд программ помощи малым и средним предприятиям, но они практически повсеместно сталкиваются с «работой на местах». То есть все благие начинания просто не доходят до своего адресата.

Слабая информационная составляющая, когда на сайте местной власти найти нужную информацию невозможно — одна из самых ярких проблем, уверен Алексей Онищенко.

О поддержке и не слышали

Проблема МСП в нашей стране настолько комплексная, что решать ее необходимо по разным направлениям, признает и член президиума "Опоры России" Ирина Капитанова. И сложности с госпрограммами не самая большая проблема. «Иногда и в самом деле кажется, что абсолютное большинство предпринимателей о таких программах никогда и не слышала. Государству стоит больше уделять внимание информированию субъектов МСП о своей помощи. Главное же условие развитие малого и среднего бизнеса - доступные кредиты. Потому что любое расширение бизнеса это долгие и желательно дешевые деньги. А вот с этим проблема. Кредиты дороге, но даже эти дорогие кредиты получить очень сложно», — говорит эксперт.

Справедливо, по словам Ирины Капитановой, и то, что предприятия готовы развиваться и расти сами, но сталкиваются с бюрократией на местах. «Хочет, например, субъект МСП оставить новое производство в регионе, но начинаются сложности с землей, с согласованиями и т.п. Такие проволочки могут отбить всякое желание расширяться, а это минус сотни рабочих мест. Не могу сказать, что бюрократия специально давит малый и средний бизнес. Наоборот региональные власти заинтересованы в привлечении инвестиций, но где-то отсутствует нормативная база, а в каких-то случаях речь идет о банальной некомпетентности местных чиновников», — считает Ирина Капитонова.

Места за прилавком всем не хватает

Положение МСП, к сожалению, несмотря на выделение бюджетных средств, существенным образом за последние годы не улучшилось, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Достаточно справедливо в Минэке указали на одну и причин, а именно сокращение уровня финансирования программ поддержки с 16 млн в 2016 году до 11,5 млн в 2017. Средства в масштабах экономики (по итогам прошлого года ВВП России превысил 90 трлн рублей) действительно незначительные, а при условии, что они распределяются между 85 субъектами федерации, эффект размазывания и вовсе сводит все усилия государства на нет.

Но проблемы МСП состоят вовсе не в нехватке субсидий и финансовой поддержки, отмечает эксперт. Во-первых, стоит отметить, что главным стимулом к росту вклада бизнеса в развитие экономики, вне зависимости от его масштабов, является спрос. Обратите внимание на то, что до 80% всех субъектов МСП в России по-прежнему приходится на розничную торговлю, а в рознице дела обстоят не лучшим образом. При условии, что по итогам года реальные располагаемые доходы показали отрицательную динамику изменения (-1,4%), низкие темпы инфляции в пределах 2,5%, позволили продемонстрировать рост объемов торговли, но всего на 1% примерно до 28 трлн рублей.

И главными бенефициарами такого незначительного роста оказались не субъекты МСП, а сетевые ритейлеры, указывает Илья Жарский. Малый и средний бизнес куда менее устойчив в стрессовых ситуациях и просто не способен конкурировать на одном рынке с сетевыми компаниями, что по факту приводит к его сворачиванию. И это только торговля — оставшиеся 20%, занятые в сфере услуг и производстве так же вынуждены бороться за существование в условиях снижения спроса как на B2C, та и на B2B рынках.

Прижали и еще прижмут

Если говорить об общих проблемах, то нельзя не упомянуть о росте нагрузки на бизнес со стороны государства, в первую очередь за счет надзорных органов, говорит Илья Жарский. Проблема огромного давления, которые создают проверки, никуда не ушла. ФНС за счет внедрения новых механизмов администрирования активно повышает собираемость налогов, только за первое полугодие прошлого года налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 40%. Но что хорошо для бюджета — для бизнеса настоящая головная боль, более того, уже на 2018 год намечена новая реформа фискальной политики, о чем свидетельствуют подготовленные еще в прошлом году законопроекты. С учетом роста фискальной нагрузки, прогнозирует Илья Жарский, положение МСП может только усугубиться, что приведет к дальнейшему его уходу в тень.

В целом же, указывает аналитик, сейчас на долю МСП приходится не более 20% ВВП, что для страны с рыночной экономикой ненормально, при условии, что в развитых странах именно малый и средний бизнес формируют до 70% ВВП. Несмотря на то, что деловой климат в России активно улучшается, в том числе и за счет прилагаемых государством усилий, наличие вышеуказанных проблем во многом тормозит его развитие, а вместе с тем и развитие экономики. По мнению Жарского, бизнесу нужна не столько поддержка со стороны бюджетов всех уровней, сколько снижение числа барьеров для развития.

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