Китай призвал Россию вместе противостоять США

Китай и Россия должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона, заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй.

На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй отметил, что в новой стратегии Пентагона Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США.

"США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай", — приводит слова военного атташе РИА Новости.

По мнению атташе, Москве и Пекину необходимо вместе противодействовать мировым угрозам, а также "вызовам со стороны США и их союзников", чтобы обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире.



Пентагон в своей новой стратегии назвал соперничество с Россией и Китаем одной из первоочередных задач и потребовал дополнительных денег для стратегического противостояния этим государствам. В американском военном ведомстве считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания США.

В китайском Минобороны заявили, что документ изобилует ложными и абсурдными суждениями, и призвали США "отказаться от мышления холодной войны".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, выразил сожаление, что Вашингтон стремится доказывать свое лидерство через "конфронтационные концепции", а не пытается вести нормальный диалог.

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