Россияне стали чаще пользоваться кредитками и научились не платить по ним проценты

В 2017 году россияне получили в полтора раза больше кредитных карт, чем годом ранее.

При этом выдача кредиток растёт последние два года после падения в 2015 году, в 2016 году она увеличилась на 15 %, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, которое ссылается на данные Бюро кредитных историй, увеличение числа выданных карт почти не сказывается на росте портфеля и процентных доходах банков, так как часть клиентов научилась использовать кредитки так, чтобы не платить банкам проценты.

Между тем, эксперты отмечают, что наибольшими темпами выросла выдача карт с максимальным лимитом — от 100 000 рублей. Как уточнили в бюро кредитных историй «Эквифакс», таких кредиток было выдано на 70 % больше, чем в 2016 году.

Карты с лимитом до 20 000 рублей показали рост выдачи на 10 %, от 20 000 рублей до 100 000 рублей — на 47 %. В банке «Русский стандарт» выдача кредитных карты в 2017 году увеличилась на 60 %; в Тинькофф-банке – на 76 %, а в ОТП-банке и вовсе сразу на 135 %.

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