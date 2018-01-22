Сенат США не смог обрушить доллар

В прошедшую субботу работа государственных учреждений в США частично была приостановлена, сообщает Reuters. В сенате не собрала нужных 60-ти голосов временная резолюция, продлевающая финансирование правительства и ранее был одобрен палатой представителей. Таким образом, в ближайшее время работать будут лишь структуры, отвечающие за внешнюю политику и безопасность. В Белом доме в неоплачиваемый отпуск отправился каждый второй сотрудник, а в Министерстве финансов — почти все.

Вообще говоря, событие это не экстраординарное, за последние полвека аналогичное событие происходило 18 раз, рекордно долгий промежуток без денег составил 21 день — между 15 декабря 1995 года и 6 января 1996 года. В этом году в отсутствие бюджета финансирование правительства шло по временным резолюциям, очередную из которых сенат и не поддержал.

Этот фактор, полагает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, не является ярко выраженным негативом для доллара, но чем дольше Белый дом будет согласовывать финансирование на новый политический год, тем хуже для валюты. Это вопрос доверия. Для рубля, соответственно, многое в данной ситуации будет зависеть от продолжительности дебатов в американском конгрессе. Пока ожидания позитивные, скорее всего, финансирование будет «пробито» в течение недели. Пара доллар/рубль проведет это время в диапазоне 56,20-57,25, то есть в совершенно привычных границах.

Вообще же, указывает глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер, финансовые рынки в последние годы выработали иммунитет к нередко возникающим разногласиям демократов и республиканцев по поводу бюджетных расходов, приводящим к прекращению работы правительства. Инвесторы отдают себе отчет, что так или иначе все закончится хэппи-эндом и не успеет нанести ощутимый ущерб экономике США, которая, к слову, впервые с 2005 года готова показать 3%-ные темпы роста три квартала подряд.

Вопрос, говорит он, может разрешиться уже сегодня ночью. Это произойдет в том случае, если республиканцы смягчат позицию в отношении судьбы детей иммигрантов, что, в свою очередь, возможно при согласии демократов выделить больше средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Рынку пока нервничать рано, что он и демонстрирует после выходных: доллар слабеет на 0,1%, рынок акций может открыться снижением в 0,15%, а рынок гособлигаций умудряется даже расти. Дамокловым мечом здесь остается действие рейтинговых агентств, которые ранее намекали на возможность снижения суверенного рейтинга США в случае очередного shutdown. Но это пока все же гипотетическая угроза и судя по тому, как настроены инвесторы, ее не принимают в расчет.

Для внутреннего валютного рынка история с прекращением и возобновлением работы правительства США будет носить вторичный характер. Определяющими факторами, говорит , Станислав Вернер останется диспозиция доллара на рынке FOREX, динамика цен на нефть и возможное расширение ограничительных мер. В этом уравнении все по-прежнему указывает на дальнейший рост российской валюты. На рынке энергоносителей активный рост нефтедобычи в США потребует времени, сезонное ослабление спроса пока не проявляет себя, к тому же в Сирии вновь стало «жарко».

По мнению аналитика, доллар в первые дни недели откорректирует снижение к трехлетним минимумам и после, вероятно, уйдет на новый виток ослабления. Санкции, судя по динамике валютного рынка, пока так и останутся нереализованной опцией, полагает Станислав Вернер. Он прогнозирует, что а начале февраль доллар может снизиться до 55 руб., а ближе к президентским выборам и до 54 руб. В случае вероятного, слома восходящего тренда на нефтяном рынке доллар возьмет курс на отметки 60+ к концу года.

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