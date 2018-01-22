Тонкости и нюансы потребительского кредитования

Для удовлетворения многих наших потребностей необходимы определенные финансовые средства, вот только в наличии они не всегда имеются.

Поэтому большинство наших сограждан прибегает к помощи банковских учреждений и в частности к потребительскому кредитованию. Но что же оно собой представляет?

Основные особенности потребкредитования

Потребительские кредиты – один из самых востребованных банковских продуктов. Отличительной его чертой является то, что заемные средства могут быть использованы абсолютно на любые цели. Данный вид кредитования имеет массу разнообразных программ, разработанных под определенные цели заемщика. Так, например, если срочно понадобилась небольшая сумма денег, можно оформить экспресс-кредит, предусматривающий предоставление кредитных средств по упрощенной схеме в максимально короткие сроки.

Если же необходима более крупная сумма, ее также можно одолжить в банке. Но в данном случае потребуется наличие ценного имущества, которое может выступать залогом или поручителя в лице родственников или близких знакомых. Таким образом, финансовое учреждение страхует себя на случай не возврата заемных средства.

Что касается срока кредитования, то он может зависеть от разных факторов, в числе которых ценность предоставленного залогового обеспечения и сумма займа. Так, например, экспресс-кредиты наличными, как правило, выдаются не более чем на 1 – 2 года. В то время как займ под залог имущества можно получить на 5 – 7 лет.

Кредит на неотложные нужды, нюансы оформления

Процедура получения быстрого займа практически не отличается от получения других кредитных продуктов, предоставляемых банком. В первую очередь соискателю следует обратиться в финансовое учреждение для подачи соответствующей заявки, после ее одобрения начинается оформление сделки. Ее особенности напрямую зависят от кредитной программы, выбранной заемщиком, а также его возраста, наличия постоянной регистрации, трудового стажа, уровня платежеспособности и кредитной истории.

Стоит также отметить, что сегодня многие финансовые организации предоставляют своим потенциальным клиентам возможность оставить заявку на получение кредита онлайн. Для этого на официальном сайте банка необходимо будет заполнить специальную форму, дождаться проверки данных сотрудниками банка и предварительного их решения. И если оно будет положительным, потенциальному заемщику останется, лишь обратиться в ближайшее отделение банка, представить требуемые для оформления документы и подписать договор кредитования.