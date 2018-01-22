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Москва, 22.01.2018

Украина задолжала МВФ $12 млрд

«Expert Online» 2018

Общий долг Национального банка и Министерства финансов Украины перед Международным валютным фондом превысил $12 млрд, пишет Rambler со ссылкой на замглавы НБУ Олега Чури.

«Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют $7,2 млрд, а обязательства Министерства финансов перед МВФ — $4,9 млрд. В общем $12,1 млрд», — цитирует Чури агентство УНН.

Отмечается, что собственные средства национального банка Украины составляют в валютном эквиваленте $9,7 млрд.

В этом году Киев рассчитывал получить два транша от Международного валютного фонда на 9,7 млрд долларов. На данный момент получение денег Украиной от МВФ остается под вопросом в том числе из-за невыполнения Киевом ряда условий организации.

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