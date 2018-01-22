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Москва, 22.01.2018

В США рассказали, аналогов какого российского оружия у них нет

«Expert Online» 2018

В США не имеют аналогов российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь–С», который, по мнению американских экспертов, является идеальным оружием для отражения воздушных атак с использованием беспилотников, пишет RT со ссылкой на The National Interest.

«Армия США не обладает системами ПВО, хотя бы отдалённо напоминающими возможности ЗРПК «Панцирь–С», — пишет TNI. Издание также называет «Панцирь-С» идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников.

Как отмечают эксперты в статье, «Панцирь» может справиться не только с ракетами и беспилотниками, но и низколетящими самолетами и вертолетами, что неоднократно было доказано на практике в Сирии.

То, что у Америки нет подобных ПВО ближнего радиуса действия объясняется уверенностью американских военных, что так далеко  события не зайдут и ВВС страны смогут защитить их от всех воздушных атак.

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