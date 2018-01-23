Падение курса доллара, которое наблюдается в последнее время, может продолжиться, так как для достижения целей проводимой Дональдом Трампом торговой политики нынешнее ослабление американской валюты еще недостаточно, пишет The Wall Street Journal.
По мнению экономистов Института международных финансов, курс доллара остается заышенным на 10%, несмотря снижение на 7% за год к корзине из 16 валют индекса WSJ. И у инвесторов есть все основания рассчитывать на медвежий тренд курса доллара.
Во вторник доллар снизился на 0,5% против японской иены до 110,32 иен и 0,26% против евро - до 1,2294 доллара. Индекс доллара также снизился до 89,90 (на 0,31%). Курс доллара находится на минимумах с декабря 2014 года.
Курс рубля также во вторник укрепился к доллару на 0,21% до 56,38 на 19.01 мск.
Как ранее отмечала WSJ, стоимость доллара стала предметом многих дебатов после избрания президента Дональда Трампа в 2016 году. Курс доллара начал укрепляться во время финансового кризиса 2008 года, его рост ускорился в 2014, поскольку ФРС начала сворачивать программу количественного смягчения. Экспорт США становился все более дорогим для зарубежных покупателей. Трамп неоднократно сетовал на завышенный курс, который привел США к торговому дефициту в размере 500 миллиардов долларов.
Большинство многочисленных угроз в адрес торговых партнеров администрация Трампа так и не выполнила. Однако в понедельник Вашингтон начал действовать - Дональд Трамп решил ввести пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин из Азии. По словам официальных лиц, это только начало и далее последуют другие меры по обеспечению торговых интересов США. Вместе с тем, торговая политика Трампа, которая получила название «Америка первая», поставит в повестку вопросы о стоимости доллара, отмечает WSJ.
Для того чтобы полностью закрыть торговый дефицит США, по оценкам IIF, курс доллара должен упасть еще на 10% от его нынешних уровней. Экономисты отмечют, что доллар сильнее падает против валют азиатских стран, таких как юань, с которыми у США образовался особенно большой дефицит.
«Учитывая, что дефицит текущего счета в значительной степени зависит от Азии, разумный вывод может быть сделан один - что именно здесь основная масса завышенной стоимости доллара сосредоточена», - говорится в отчете исследовательской организации.
Конечно, изменение курса доллара является лишь одним из факторов, влияющих на торговые потоки между США и остальным миром. И до сих пор стабильное снижение курса доллара с января 2017 года мало повлияло на торговый дефицит, который вырос в ноябре до самого высокого уровня с 2012 года. Данные за декабрь должны быть опубликованы в начале февраля.
Тем не менее, прогноз IIF добавляет еще одну причину к списку оснований для инвесторов оставаться в медвежьей диспозиции по отношению к доллару, подчеркивает WSJ. Многие аналитики предсказывают, что эскалация напряженности в торговых отношениях или тотальная торговая война приведут к новому снижению доллара.
«Смена торговой риторики со стороны США стала новой значительной рыночной темой, - отмечают аналитики TD Securities. По прогнозу TD, евро и йена, скорее всего, выиграют от «поворота США к протекционизму».
Курс доллара. Прогноз экспертов: Валютный расклад