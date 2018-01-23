Падение курса доллара, которое наблюдается в последнее время, может продолжиться, так как для достижения целей проводимой Дональдом Трампом торговой политики нынешнее ослабление американской валюты еще недостаточно, пишет The Wall Street Journal.

По мнению экономистов Института международных финансов, курс доллара остается заышенным на 10%, несмотря снижение на 7% за год к корзине из 16 валют индекса WSJ. И у инвесторов есть все основания рассчитывать на медвежий тренд курса доллара.

Во вторник доллар снизился на 0,5% против японской иены до 110,32 иен и 0,26% против евро - до 1,2294 доллара. Индекс доллара также снизился до 89,90 (на 0,31%). Курс доллара находится на минимумах с декабря 2014 года.

Курс рубля также во вторник укрепился к доллару на 0,21% до 56,38 на 19.01 мск.