Фильм российского режиссёра номинирован на «Оскар»

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» попал в шорт-лист престижной кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

На «Оскар» в этой же категории номинированы «Фантастическая женщина» Себастиана Лелио (Чили), «О теле и душе» Ильдико Эньеди (Венгрия), «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция), передаёт сайт киноакадемии.

«Нелюбовь» — совместный проект РФ, Бельгии, Франции и Германии и уже пятая полнометражная картина российского режиссёра Андрея Звягинцева.

В фильме рассказывается о женщине и мужчине, чей брак претерпевает кризис, но когда супруги собираются расстаться, их двенадцатилетний летний сын вдруг убегает из дома.

Фильм, высоко оцененный критиками Каннского фестиваля, в итоге не получил главного приза — Золотую Пальмовую ветвь.