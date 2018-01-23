Неизвестные «заминировали» офисы «Яндекса» в Москве, Екатеринбурге и Петербурге

В Москве проходит эвакуация работников штаб-квартиры «Яндекса», расположенной на улице Льва Толстого. Эвакуация началась после анонимного звонка о минировании здания.

«В компанию поступил звонок о минировании, – цитирует сотрудника правоохранительных органов агентство РИА Новости. – В настоящее время все работники уже эвакуированы и отправлены домой. Информация передана в правоохранительные органы».

Также сообщается, что поступил звонок и о минировании офиса «Яндекса», который расположен в бизнес-центре Екатеринбурга. Кроме того, ранее по той же причине был эвакуирован офис компании в Санкт-Петербурге.

Напомним, волна «телефонного терроризма» началась в России в начале сентября прошлого года. За это время в 180 городах страны были «заминированы» более 3,5 тыс. зданий, массовая эвакуация затронула около 2,5 млн человек. Согласно предварительно оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «телефонных террористов» составил 150 млн рублей.