Россия поднялась в Bloomberg Innovation Index

Bloomberg составил очередной рейтинг стран по инновациям. Обращает на себя внимание падение авторитета Кремниевой долины. США впервые вылетели из первой десятки. Что касается России, то она после прошлогоднего провала начала поступательное движение наверх и сейчас находится в середине третьей десятки.

Агентство Bloomberg начало составлять Innovation Index шесть лет назад. Рейтинг составляется по семи критериям, имеющим непосредственное отношение к научно-исследовательской деятельности, бизнесу, производству и образованию. Это расходы на научно-исследовательскую деятельность и ее плотность, добавленная стоимость производства, производительность, эффективность образования, концентрация высокотехнологичных и исследовательских предприятий и компаний и количество зарегистрированных патентов.

Всего составители рейтинга включили в него на первом этапе более 200 стран. Каждый из участников оценивался по стобалльной шкале по семи равноценным критериям. Из списка исключались страны, не предоставившие данных по шести критериям. Лучшие 50 из 80 оставшихся стран и были включены в Innovation Index.

Главным ньюсмейкером рейтинга за 2018 год стали Соединенные Штаты. Они неприятно удивили специалистов, впервые покинув первую десятку. Америка опустилась за год на две позиции и сейчас занимает 11 строку Innovation Index.

Соединенные Штаты покинули первую десятку главным образом благодаря провалу по эффективности образования, т.е. доле выпускников с высшим образованием в численности рабочей силы. По этому показателю США занимают лишь 42 место! Для сравнения: Россия на 5-м месте, а лидер по эффективности образования – Сингапур.

Резко снизился в Америке и еще один критерий – добавленная стоимость производства. По ней Штаты на 23 месте. Рост производительности не смог компенсировать потери по двум перечисленным критериям.

«Не вижу оснований утверждать, что эта тенденция не продолжится,- прокомментировал провал США президент вашингтонского Фонда информационных технологий и инноваций Роберт Аткинсон.- Остальные страны проводят хорошо продуманную и профинансированную политику в области инноваций».

За исключением пусть и не катастрофического, но все же провала США, в первой десятке больших изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. Первые два места сохранили за собой Южная Корея и Швеция соответственно. Южная Корея уже пятый год подряд остается мировым лидером по инновациям. Столь высокое внимание властей к инновациям позволяет южным корейцам быть спокойными за свое будущее. Достаточно сказать, что самая «ценная» корейская фирма - Samsung Electronics Co. по количеству зарегистрированных в XXI столетии в Америке патентов уступает лишь International Business Machines Corp. (IBM).

Приятно удивил Сингапур, поднявшийся по сравнению с прошлым годом на три позиции и занявший третье место. Город-государство потеснил Германию и Швейцарию, которые опустились на одно место: на четвертую и пятую позиции соответственно. Сингапуру помогли совершить впечатляющий рывок на три строки, позволивший ему обойти три европейские страны, достижения в эффективности образования.

«Сингапур всегда уделял большое внимание образованию своего населения, особенно в дисциплинах, имеющих отношение к точным наукам,- объясняет успехи Сингапура Йео Кьят Сен, профессор сингапурского Университета технологий и дизайна.- Он также уделяет много внимания другим компонентам: финансированию научно-исследовательской деятельности и концентрации высокотехнологичных компаний».

Замыкают первую десятку Япония, Финляндия, опустившаяся на две позиции, Дания, Франция, поднявшаяся на две строки, и Израиль, единственная страна, опередившая Южную Корею по затратам на научно-исследовательскую деятельность. Кстати, третье место по этому показателю у Японии.

Больше всего в первой десятке представителей Старого Света – шесть, у Азии четыре страны.

Китай поднялся в рейтинге инноваций на две позиции и сейчас занимает 19 место. Подъему способствовали достижения в эффективности образования и росту числа патентов, в первую очередь, компанией Huawei Technologies Co. По этому показателю у Поднебесной четвертое место. Кроме Сингапура, она уступает по нему только Южной Корее и… Ирану.

«Общей чертой США, Кореи и Китая является понимание возможности неудач в процессе,- говорит глава крупной финансовой компании CLSA Thailand Принн Панитчпакди.- Инновации отстают в странах, где культура не признает поражений и неудач и где к расходам на научно-исследовательскую деятельность относятся исключительно с точки зрения материальных затрат, а не инвестиций. Таиланд, к сожалению, относится к этой категории».

Таиланд опустился на одну строку по сравнению с прошлогодним рейтингом и занимает сейчас 45-е место.

Больше всех по сравнению с прошлым годом прибавила Турция – четыре позиции. Сейчас она на 33 месте. Результат, по мнению специалистов является, опять же, следствием достижений в эффективности образования, а также производительности. Среди «проигравших» Новая Зеландия и Украина, опустившиеся на четыре позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом. У них 23 и 46 места соответственно.

Специалисты также обращают внимание на то обстоятельство, что в Innovation Index 2018 куда меньше драматических перемен по сравнению с рейтингом годом ранее. В прошлом году главным ньюсмейкером была Россия, опустившаяся сразу на 14 мест из-за санкций и обвала цен на нефть. В Innovation Index 2016 мы занимали общее 12-е место: 3-е по эффективности образования, 8-е по плотности высокотехнологичных компаний и предприятий и 15 по количеству зарегистрированных патентов. Сейчас у России высокий результат по эффективности образования – пятое место. Остальные показатели более-менее соответствуют занимаемому сейчас месту, за исключением производительности. По этому показателю мы на 44 месте.