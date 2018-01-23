Российские банки увеличили выдачу потребкредитов

В 2017 году российские банки выдали 15,25 млн новых потребительских кредитов, что сразу на 20,9% больше, чем годом ранее.

Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй (НБКИ), больше всего потребительских кредитов в прошлом году было выдано в Краснодарском крае (588,4 тыс.), Москве (572,6 тыс.), Республике Башкортостан (544,9 тыс.), Московской области (518,4 тыс.), Республике Татарстан (494,5 тыс.), Санкт-Петербурге (481,6 тыс.) и Свердловской области (463,5 тыс.).

При этом самые высокие темпы роста выдачи кредитов на покупку потребительских товаров в 2017 году были отмечены в Пермском крае (+52,3%), Удмуртской Республике (+37,4%), Архангельской (+30,5%), Самарской (+30,2%), Саратовской (+29,4%), Кировской (+29,1%) и Пензенской (+27,4%) областях. В Москве и Петербурге количество выданных потребительских кредитов за 2017 год увеличилось на 23,1% и 1,9% соответственно.

Ранее сообщалось, что по данным Национального бюро кредитных историй, россияне стали чаще пользоваться кредитками и научились не платить по ним проценты.

Национального бюро кредитных историй (НБКИ) создано в марте 2005 года. Бюро анализирует данные 84 млн заёмщиков, полученные от 4,1 тыс. российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы).