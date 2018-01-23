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Москва, 23.01.2018

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

«Expert Online» 2018

Россия заняла 26-место в рейтинге  среди 80 лучших стран мира по версии журнала U.S. News & World Report, обойдя Польшу, Чехию, Венгрию и другие европейские страны, сообщает «Интерфакс».

Рейтинг стран оценивался по девяти критериям, среди которых развитие туризма, социальной сферы, культуры, инноваций, темпам роста экономики, открытости для бизнеса, общему уровню жизни, а также влиянию на мировой арене и историческому наследию.

В тройку лидеров вошли Швейцария, которая стала лидером исследования. На втором и третьем местах Канада и ФРГ. Великобритания опустилась на одну строчку по сравнению с прошлогодним исследованием и стала четвертой в рейтинге.

По критерию политического влияния в мире Россия заняла второе место, набрав десять балов из десяти возможных и, уступив США. На третьем месте  - Китай. За культурную сферу наша страна набрала 3,5-5,3 баллов, за уровень жизни населения 1,8 баллов и за «открытость для бизнеса» была поставлена оценка в ноль баллов. 

Замыкают список рейтинга лучших стран мира Сербия, которая стала 78 в списке, Ангола (79) и Алжир (80).

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