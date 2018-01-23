Украина призвала к бойкоту ЧМ-2018 по футболу в России

Власти Украины ведут переговоры с международными федерациями и фанатскими организациями о возможности бойкота первенства мира по футболу в 2018 году, который пройдёт этим летом в России.

Кроме того, Украина призывает болельщиков команд – участников ЧМ-2018 – к проведению массовых протестов в ходе самого турнира, передаёт «Интерфакс», со ссылкой на главу МИД «незалежной» Павла Климкина.

«Мы разговариваем с разными федерациями, – подчеркнул дипломат. – Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или чётко высказывая свою позицию во время пребывания в России».

Как известно, сборная Украины не смогла выйти из своей отборочной группы, заняв в ней лишь третье место.

Между тем, стало известно, что президент харьковского «Металлиста» Сергей Стороженко выступил против телевизионного бойкота ЧМ-2018. По его мнению, при всех тех обстоятельствах, которые сложились между его страной и РФ украинцы имеют право смотреть событие такого планетарного масштаба, где бы оно не проходило.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.