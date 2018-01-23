В Британии ждут «враждебных действий» со стороны России

Глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании Николас Картер назвал Россию «крупнейшей угрозой» со времён холодной войны и предположил, что Россия может начать «враждебные действия» гораздо раньше, чем ожидалось, цитирует РИА новости издание The Guardian.

О способе проявления враждебности со стороны России Картер сообщил, что это будет «проявление, которого никто не ждет».



Почти все свое выступление в Королевском институте оборонных исследований глава генштаба Британии посвятил «российской угрозе». Генерал считает, что «враждебные действия» России вероятно будут направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также могут ставить целью подрыва доверия к НАТО».

Для болей убедительности Картер продемонстрировал ролик с парадом военной техники в Москве, а также привел пример сирийской компании, в ходе которой, по его словам, Россия «испытала ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения».



Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в связи с увеличением контингента НАТО у границ с Россией за последние 10 лет в три раза, а у западных границ — в восемь раз, нашей стране придется адекватно на это реагировать.