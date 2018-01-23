Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 23.01.2018

В Британии ждут «враждебных действий» со стороны России

«Expert Online» 2018

Глава Генштаба Вооружённых сил Великобритании Николас Картер назвал Россию «крупнейшей угрозой» со времён холодной войны и предположил, что Россия может начать «враждебные действия» гораздо раньше, чем ожидалось, цитирует РИА новости издание The Guardian.

О способе проявления враждебности со стороны России Картер сообщил, что это будет «проявление, которого никто не ждет».

Почти все свое выступление в Королевском институте оборонных исследований глава генштаба Британии посвятил «российской угрозе». Генерал считает, что «враждебные действия» России вероятно будут направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе, а также могут ставить целью подрыва доверия к НАТО».

Для болей убедительности Картер продемонстрировал ролик с парадом военной техники в Москве, а также привел пример сирийской компании, в ходе которой, по его словам, Россия «испытала ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения».

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в связи с увеличением контингента НАТО у границ с Россией за последние 10 лет в три раза, а у западных границ — в восемь раз, нашей стране придется адекватно на это реагировать.

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
      Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
    3. ОПЕК+: шейхи такого не ожидали
      Эйфория нефтяников, вызванная неуклонным ростом цен на нефть в последние недели, сменилась тревогами, вызванными необычной проблемой — соглашение работает чересчур хорошо