В Совете Федерации рассказали о претендентах на покупку зенитных ракетных комплексов С-400

Виктор Бондарев – глава комитета по обороне и безопасности верхней палаты российского парламента – рассказал, какие страны являются возможными претендентами на покупку у России зенитных ракетных комплексов С-400.

По его словам, среди возможных претендентов на закупку – Сирия, Ирак, Судан, Египет.

«Все те, кто чувствует угрозу своей безопасности со стороны террористических организаций и стран НАТО», – цитирует сенатора РИА Новости.

Бондарев также подчеркнул, что многие страны Ближнего Востока и Северной Африки будут стремится приобрести «эти суперсовременные ПВО».

«Турция, будучи членом НАТО, даже предпочла поставить под угрозу своим отношения с натовским руководством, отдав приоритет укреплению обороноспособности и приняла решение о покупке российских С-400», – резюмировал сенатор, подчеркнув, что эти ракетно-зенитные комплексы являются уникальными и мировой спрос на них будет расти.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Турция достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию, подписав контракт. При этом турецкий лидер Релжэп Эрдоган заявил, что Анкара уже внесла первый взнос за комплексы C-400.